Число погибших при землетрясениях в Турции приблизилось к 46 тысячам

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число погибших при землетрясениях на юго-востоке страны приблизилось к 46 тысячам. Его слова приводит TRT.

«Число жертв возросло до 45 968. Из них 4 267 — это граждане Сирии», — сказал турецкий министр.

Он отметил, что с момента первого землетрясения в республике произошло более 13 тысяч повторных толчков.

По словам министра, обрушилось 26 300 зданий, почти во всех этих зданиях были проведены поисково-спасательные операции.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек. Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных странах.

4 марта сообщалось, что на востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,3.