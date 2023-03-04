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На Кубани восьмилетний мальчик утонул при катании на самодельном плавсредстве

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка, который утонул, плавая со своим другом в реке на самодельном плавательном средстве. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления.

«Кореновским межрайонным следственным отделом СК России по краю незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребенка в результате утопления (часть 1 статьи 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло в станице Новомалороссийской, где двое мальчиков нашли на берегу реки Бейсуг брошенное самодельное плавсредство и сплавились на нем. Его начало подтапливать, и дети оказались в воде. Дети закричали, одного из них успел спасти местный житель. Второй ребенок утонул.

Ведется расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мать и сын погибли после вылета автомобиля в воду в Саратовской области. Машина вылетела в кювет с талой водой и перевернулась.

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