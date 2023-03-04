В центре Москвы произошла массовая драка у клуба

Сотрудники полиции задержали шесть человек после драки возле клуба в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным правоохранительных органов, инцидент случился в ночь на субботу, 4 марта, возле клуба «Бобби Дэззлер» в Красносельском районе Москвы.

В полиции составили протоколы о мелком хулиганстве и добавили, что медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде около 50 подростков доставили в ОВД, чтобы предотвратить массовую драку на территории торгового центра и парка Автозаводского района. Предполагаемым инициатором событий является несовершеннолетний ученик одного из учебно-воспитательных учреждений города, заявили в МВД Нижегородской области. Ранее полиция остановила его в общественном месте в пьяном виде, на его маму составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.