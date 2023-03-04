Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сестру «последнего крестного отца» Италии арестовали за содействие мафии

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Сестра недавно заключенного в тюрьму босса «Коза ностра» Маттео Денаро Розалия арестована за содействие мафии, сообщает Notizie Oggi.

По данным издания, Розалия помогала ему избежать тюрьмы в течение 30 лет и выступала в качестве «казначея» мафиозной семьи. Это позволило Денаро долгое время поддерживать связь с группировкой, находясь в бегах.

Ранее итальянская полиция обнаружила в сицилийском городе Кампобелло-ди-Мадзара третье по счету убежище, в котором скрывался от правосудия самый разыскиваемый босс «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро.

По информации СМИ, квартира, в которой мафиози по кличке Тощий прятался до июня прошлого года, находится на первом этаже дома на улице Сан-Джованни, она пустует и выставлена на продажу. Это место находится всего в 600 метрах от прежнего убежища Денаро.

Как сообщает газета Corriere Della Sera, полиция попала в эту квартиру благодаря тому, что один из тех, кто помог Денаро переехать из одной квартиры в другую, узнал его и сообщил правоохранителям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть