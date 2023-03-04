Сестру «последнего крестного отца» Италии арестовали за содействие мафии

Сестра недавно заключенного в тюрьму босса «Коза ностра» Маттео Денаро Розалия арестована за содействие мафии, сообщает Notizie Oggi.

По данным издания, Розалия помогала ему избежать тюрьмы в течение 30 лет и выступала в качестве «казначея» мафиозной семьи. Это позволило Денаро долгое время поддерживать связь с группировкой, находясь в бегах.

Ранее итальянская полиция обнаружила в сицилийском городе Кампобелло-ди-Мадзара третье по счету убежище, в котором скрывался от правосудия самый разыскиваемый босс «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро.

По информации СМИ, квартира, в которой мафиози по кличке Тощий прятался до июня прошлого года, находится на первом этаже дома на улице Сан-Джованни, она пустует и выставлена на продажу. Это место находится всего в 600 метрах от прежнего убежища Денаро.

Как сообщает газета Corriere Della Sera, полиция попала в эту квартиру благодаря тому, что один из тех, кто помог Денаро переехать из одной квартиры в другую, узнал его и сообщил правоохранителям.