СК РФ возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников общества «Мемориал»*

Следственный комитет РФ возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников международного историко-просветительского общества «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов), сообщает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что дело возбуждено по ст. 354.1 в отношении неустановленных сотрудников организации, его расследованием занимается тверской

Следственный отдел по Тверскому району Москвы.

Основанием для возбуждения дела стали подозрения в том, что общество включало в списки репрессированных лиц людей, сотрудничавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

«Мемориал» является организацией, специализирующейся на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года.

В декабре 2021 года Верховный суд постановил ликвидировать организацию.

За правонарушения, совершенные по этой статье, виновным грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 3 миллионов рублей, принудительные работы на три года либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.