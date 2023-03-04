Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СК РФ возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников общества «Мемориал»*

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет РФ возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников международного историко-просветительского общества «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов), сообщает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что дело возбуждено по ст. 354.1 в отношении неустановленных сотрудников организации, его расследованием занимается тверской
Следственный отдел по Тверскому району Москвы.

Основанием для возбуждения дела стали подозрения в том, что общество включало в списки репрессированных лиц людей, сотрудничавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

«Мемориал» является организацией, специализирующейся на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года.

В декабре 2021 года Верховный суд постановил ликвидировать организацию.

За правонарушения, совершенные по этой статье, виновным грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 3 миллионов рублей, принудительные работы на три года либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть