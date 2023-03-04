В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, сообщает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.

Тревога звучит в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.

Ранее воздушная тревога была объявлена утром 3 марта на всей территории Украины.

В частности, тревога объявлена в Киеве и Киевской области, Николаевской и Одесской областях, а также в западных и восточных регионах страны.

Днем 2 марта воздушную тревогу объявляли в двух регионах Украины, которые граничат с Брянской областью. Сигналы тревоги звучали в Сумской и Черниговской областях, также тревога объявлялась в Полтавской области.

Также Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги в двух регионах, граничащих с Брянской областью.

В сообщении отмечается, что сигналы тревоги звучат в Сумской и Черниговской областях Украины. Помимо того, воздушная тревога также объявлена в Полтавской области.