Минкульт Украины попросил ужесточить выдачу разрешений на выезд мужчин призывного возраста

Министерство культуры и информационной политики Украины попросило ужесточить порядок выдачи разрешений на временный выезд из страны мужчин призывного возраста, сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале.

В ведомстве обратили внимание на ситуацию с украинским стендап-комиком Андреем Щегелем, который, имея три повестки о призыве на службу, выехал в Турцию. Он признался, что не мог больше терпеть, что ему некомфортно оставаться на Украине и что он хотел бы пожить в «комфортной-психологически обстановке». На вопрос о том, что украинцев сейчас не выпускают из страны, Щегель заявил, что «является артистом и презентует Украину».

Минкульт возмутило поведение комика. В ведомстве заявили, что его действия недопустимы в условиях военного положения, объявленного на Украине.

«С целью предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем министерство вместе с правоохранительными органами будет инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращение на Украину мужчин призывного возраста», — подчеркнули в Минкульте.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Рада поддержала законопроект. С 19 февраля военное положение на Украине было продлено еще на 90 дней.