В Москве мужчина зарезал подругу своей невесты во время спора о разнице в возрасте

На западе Москвы 22-летний мужчина зарезал 30-летнюю подругу невесты, разгорячившись во время споров о разнице в возрасте. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на анонимный источник.

По его информации, поножовщина случилась поздним вечером в четверг, 2 марта, в квартире на Большой Внуковской улице. Мужчина приехал в гости к своей невесте. Вместе с возлюбленной, ее мамой и подругой, они начали застолье, в ходе которого между гостями разгорелся скандал. Они спорили о разнице в возрасте. В ходе конфликта молодой человек ударил ножом подругу своей невесты, от чего та погибла на месте.

Ранее следственное управление Следственного комитета Тульской области сообщало, что в городе Донской неизвестный жестоко убил 51-летнюю местную жительницу около запасного входа в медицинский центр.