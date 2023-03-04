Оренбургский губернатор Паслер обратился в военную прокуратуру из-за жалоб мобилизованных

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобами мобилизованных, которые сообщили, что их отправили в Донецкой народной республике (ДНР) на штурм без соответствующей подготовки. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

«По ситуации, о которой рассказали бойцы и жены мобилизованных, которые выполняют задачи в зоне СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru»), губернатор Денис Паслер обратился в военную прокуратуру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

Кроме того, что по поручению Паслера руководитель аппарата губернатора Дмитрий Кулагин связался с командованием части.

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил в Telegram-канале, что мобилизованных, которые записали видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что их отправляют на передовую без поддержки артиллерии, переведут на другое место службы.

До этого глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что он находится на связи с заместителем главы Минобороны России, генерал-полковником Виктором Горемыкиным по вопросу жалоб мобилизованных из региона на избиения в Донецкой народной республике (ДНР).