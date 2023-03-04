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В США заявили о том, что Вашингтон оказался не прав во всех прогнозах по Украине

Экономист МакМейкен назвал неверными все прогнозы США и стран НАТО по ситуации на Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Американский экономист Райан МакМейкен заявил, что ни одно заявление руководства США и стран НАТО, сделанное с начала российской спецоперации по поводу конфликта, так и не сбылось. Его статья опубликована на сайте аналитического центра «Институт имени фон Мизеса».

«Заявления [киевского] режима и его союзников в СМИ о том, что Россия является следующим Третьим рейхом и скоро пройдет через половину Европы, оказывается, никогда не были даже отдаленно правдой», — заявил он.

МакМейкен подчеркнул, что русские не стали «занимать какое-либо место за пределами восточной Украины», экономические санкции не нанесли России ущерба, а большая часть мира относится к украинскому конфликту, который, скорее всего, завершится перемирием, неоднозначно.

Несмотря на усилия США и НАТО по превращению Украины в Третью мировую войну, украинский конфликт остается региональным, отметил американский эксперт. Экономист обратил внимание, что большая часть мира не заинтересована в том, чтобы идти на жертвы ради американской политики на Украине, и многие видят, как лицемерны заявления американских лидеров, кричащих об уважении национального суверенитета.

Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что Украина проигрывает на фронте и сдача Артемовска станет для Киева «значительным поражением».

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