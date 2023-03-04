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В Астрахани отчим шесть лет насиловал падчериц, которым сейчас 11 и 9 лет

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Depositphotos

В Астрахани местного жителя подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних дочерей его сожительницы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительным данным, в полицию обратилась 33-летняя женщина. Она заявила, что ее сожитель в течении шести лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочерей 11 и 9 лет. Женщина считает, что мужчина начал совершать преступления, когда младшей девочке было всего три года — шесть лет назад, с 2017 года.

По факту обращения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемого задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Омске 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима получил педофил, который изнасиловал на пустыре девятилетнюю девочку.

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