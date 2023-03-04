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Первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» закончился в Москве

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Москве закончился первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте правительства и мэра столицы.

Уточняется, что в наличии имеется только второй компонент вакцины, поставка первого компонента от Минздрава РФ ожидается.

Также ждут поставки других вакцин от коронавируса — «ЭпиВакКороны» и «Ковивак». Запись на прививку этими препаратами приостановлена.

По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России полную вакцинацию прошли более 84,9 млн раз, первым компонентом привились — более 94,6 млн раз.

По последним данным, за минувшие сутки в стране зафиксировали 14049 случаев заражения коронавирусом. С начала года максимальное число выявленных заболевших пришлось на 17 февраля, когда зафиксировали 15359 новых случаев заражения.

В конце февраля Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ в России. Однако глава ведомства Анна Попова предостерегла от преждевременных разговоров о завершении пандемии.

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