Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семья военного пожаловалась в полицию на пост о том, что жена желает мужу смерти из-за выплат

В Туве жена военнослужащего заявила о клевете из-за сообщений о том, что якобы желает смерти мужу

close
100%
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Семья военнослужащего из Тувы заявила в полицию на анонимного пользователя социальных сетей, который написал, что они желают смерти военному из-за государственных компенсаций, сообщается в Telegram-канале Осторожно, новости.

В сентябре 2022 года мужа 36-летней жительницы села Белдир-Арыг республики Тува отправили на СВО. 23 февраля 2023 года неизвестный анонимно опубликовал пост в группе «Знай, Тыва» в социальной сети «ВКонтакте», в котором рассказал, что супруга военнослужащего ведет разгульный образ жизни. Якобы женщина вместе с матерью говорят знакомым, что будут рады смерти военного, так как в этом случает они получат государственные выплаты и смогут купить квартиру.

Семья военнослужащего обратилась в прокуратуру и полицию. Они требуют установить личность написавшего пост и привлечь его за высказывание.

Ранее замкомандира военной части в Подмосковье обратился в полицию, так как посчитал, что его сослуживец плохо себя ведет и позорит свой город Щелково.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть