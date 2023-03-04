Семья военного пожаловалась в полицию на пост о том, что жена желает мужу смерти из-за выплат

Семья военнослужащего из Тувы заявила в полицию на анонимного пользователя социальных сетей, который написал, что они желают смерти военному из-за государственных компенсаций, сообщается в Telegram-канале Осторожно, новости.

В сентябре 2022 года мужа 36-летней жительницы села Белдир-Арыг республики Тува отправили на СВО. 23 февраля 2023 года неизвестный анонимно опубликовал пост в группе «Знай, Тыва» в социальной сети «ВКонтакте», в котором рассказал, что супруга военнослужащего ведет разгульный образ жизни. Якобы женщина вместе с матерью говорят знакомым, что будут рады смерти военного, так как в этом случает они получат государственные выплаты и смогут купить квартиру.

Семья военнослужащего обратилась в прокуратуру и полицию. Они требуют установить личность написавшего пост и привлечь его за высказывание.

Ранее замкомандира военной части в Подмосковье обратился в полицию, так как посчитал, что его сослуживец плохо себя ведет и позорит свой город Щелково.