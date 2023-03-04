СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Два взрыва произошло днем 4 марта в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В настоящее время на подконтрольной Киеву части Запорожской области действует воздушная тревога. Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий перенес столицу региона в Мелитополь.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета российской администрации региона Владимир Рогов 4 марта заявил, что в городе Запорожье зреет недовольство и бунт против политики украинского президента Владимира Зеленского.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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