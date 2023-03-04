Около 300 человек эвакуировали из торгового центра «Мега Химки»

Около 300 человек были эвакуированы из торгового центра «Мега Химки» в Московской области, в котором ложно сработала сигнализация. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

«Было эвакуировано около 300 человек», — заявил собеседник агентства.

9 декабря 2022 года в 6:00 в гипермаркете, расположенном в подмосковном ТЦ «Мега-Химки», начался пожар, в ходе которого, по информации МЧС, погиб один человек.

Пожар локализовали в 8:25 мск на площади 7000 кв. м. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Главное следственное управление СК по Московской области сообщило, что задержан третий подозреваемый по делу о пожаре на складе OBI в Химках.

15 декабря глава МЧС Александр Куренков сообщил, что МЧС России обратится в правительство для организации внеплановых проверок во всех крупных торгово-развлекательных центрах и складах на соответствие требованиям пожарной безопасности