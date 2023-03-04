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При вооруженном ограблении в гипермаркете в Баку погиб один человек, двое ранены

В результате вооруженного ограбления в гипермаркете в азербайджанском Баку один человек погиб, двое ранены. Об этом сообщило местное агентство «Репорт».

По данным СМИ, ограбление произошло в Хатинском районе азербайджанской столицы. В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана сообщили РИА Новости, что скорую помощь на место происшествия вызвали в 11:20 по московскому времени.

«В результате инцидента погиб один сотрудник службы инкассации, состояние двух поступивших раненых оценивается как средней тяжести», — говорится в сообщении.

В октябре 2022 года сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в израильском городе Азор, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива, один человек погиб.

Отмечается, что в результате происшествия один человек погиб на месте, еще один госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. В качестве причины стрельбы называется попытка ограбления. Установлено, что один из водителей получил легкие ранения, его оперативно госпитализировали.

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