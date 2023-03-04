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Синоптики пообещали москвичам оттепель и слякоть на 8 Марта

Фобос: в Международный женский день в Москве ожидаются осадки, оттепель и слякоть

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Международный женский день в московском регионе ожидаются осадки, оттепель и слякоть. Об этом сообщил в своём Telegram-канале «Погода от Шефа. Михаил Леус» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».

«Надежды на солнце практически нет, а вот осадки в смешанной фазе, слякоть и оттепели, до 0 - плюс 3 градусов, обеспечены», — подчеркнул ученый. При этом в выходные прогнозируется сильный снегопад с температурой около нуля, а в начале следующей недели, 6-7 марта обещается гололедица и легкий снегопад.

Леус также отметил, что в начале второй декады марта в Подмосковье и смежных с ним регионах ЦФО может наступить похолодание.

Ранее опрос показал, что более 45% женщин хотят в подарок на 8 марта смартфон или планшет.

81% респонденток были бы рады получить на 8 марта гаджеты, электронику или бытовую технику. Из них 51% хотели бы получить в подарок технику для кухни, 46% — смартфон или планшет, 45% — технику для красоты и здоровья, 42% — смарт-часы или другие гаджеты, например, умную колонку. Также желанными подарками стали компьютер или ноутбук (37%) и робот-пылесос (37%).

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