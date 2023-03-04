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Желание переквалифицироваться в Литве выразили около 250 из 900 учителей русского языка

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Желание переквалифицироваться в Литве выразили около 250 из 900 учителей русского языка, сообщает Министерство образования страны.

По данным ведомства, специальный вопросник по переквалификации заполнили 375 учителей русского языка, из них 247 человек указали, что хотели бы получить дополнительную педагогическую квалификацию.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила за замену изучения второго языка в школах страны с русского на польский.

По словам политика, сделать польский язык вторым вместо русского не сложно, поскольку в Литве есть польские школы. По мере уменьшения числа учащихся учителя из этих школ смогут преподавать польский в литовских школах.

Она добавила, что ей бы хотелось, чтобы «у детей был выбор лучше», чем русский, который в настоящее время является единственным доступным вариантом из-за отсутствия преподавателей по другим языкам.

Согласно данным министерства образования, науки и спорта Литвы, русский язык до сих пор остается самым популярным в школах страны. Порядка 15 тыс. учеников шестых классов выбрали русский язык для изучения.

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