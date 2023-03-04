В Москве госпитализирована 7-летняя девочка с отравлением психотропными веществами

Семилетняя москвичка попала в больницу с подозрением на отравление психотропными веществами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, 3 марта 2023 года во время тренировки в спортивной секции на Ленинградском проспекте семилетняя девочка упала в обморок. Бригада скорой медицинской помощи в срочном порядке доставила ребенка в больницу.

Врачи провели необходимые тесты, выявив у девочки отравление психотропными веществами. Сейчас школьница находится под постоянным наблюдением врачей.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее в Новосибирске третьеклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры. Мать винит в произошедшем школу, так как учительница не поверила травме ребенка и назвала его симулянтом.