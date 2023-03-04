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Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автомобилем и автобусом в Псковской области

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Алексей Лазарев

Один человек погиб и еще 16 пострадали в результате аварии с легковым автомобилем и автобусом ПАЗ на трассе в поселке Усвяты Псковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по региону.

Отмечается, что ДТП произошло на 131-м км автодороги Ольша — Невель у дома № 35 по улице Козловской поселка Усвяты. Автомобиль Volvo с полуприцепом не справился с управлением и врезался в ПАЗ, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии один человек погиб на месте до приезда медиков, 16 человек пострадали, их госпитализировали.

В УМВД уточнили, что автобус не был рейсовым. В настоящее время на месте ЧП работают следователи, сотрудники Госавтоинспекции. Также на место направились сотрудники аппарата УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Астрахани подросток на Lexus врезался в четыре машины, скрываясь от полиции.

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