Возбуждено уголовное дело после обрушения строительных лесов в Москве

Возбуждено уголовное дело после обрушения строительных лесов на улице Лобачевского в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате обрушения строительных лесов и металлоконструкции на площади 300 квадратных метров, еще двое человек пострадали.

Как сообщает прокуратура, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации — «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Расследование ведется под контролем ведомства.

По данным Shot, под завалами могут находиться еще три человека, их судьба выясняется.

В декабре прошлого года в результате обрушения строительных лесов в Краснознаменске в Московской области пострадали 16 рабочих, состояние пятерых их них оценивалось как тяжелое.