Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Возбуждено уголовное дело после обрушения строительных лесов в Москве

Возбуждено уголовное дело после обрушения строительных лесов на улице Лобачевского в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате обрушения строительных лесов и металлоконструкции на площади 300 квадратных метров, еще двое человек пострадали.

Как сообщает прокуратура, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации — «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Расследование ведется под контролем ведомства.

По данным Shot, под завалами могут находиться еще три человека, их судьба выясняется.

В декабре прошлого года в результате обрушения строительных лесов в Краснознаменске в Московской области пострадали 16 рабочих, состояние пятерых их них оценивалось как тяжелое.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть