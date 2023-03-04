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В Санкт-Петербурге психически больной мужчина устроил драку в рекламном агентстве и умер

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге мужчина, у которого диагностировано психическое заболевание, по неизвестной причине пришел в рекламное агентство, устроил там драку и умер, сообщает 78.ru в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, в начале марта 2023 года мужчина, который состоял на учете в московском психоневрологическом стационаре, но проживал в Санкт-Петербурге, по неизвестной причине зашел в рекламное агентство. Там он начал проявлять агрессию в отношении сотрудников и попытался их ударить. Тогда маркетологи связали злоумышленника офисным скотчем. Через какое-то время мужчина неожиданно скончался.

Тело было направлено в морг для проведения экспертизы, чтобы установить причину смерти. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в США казнят психически больного мужчину, убившего женщину и вырвавшего себе глаза на суде.

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