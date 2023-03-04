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В Москве произошло обрушение строительных конструкций, один человек погиб

В Москве на улице Лобачевского утром 4 марта произошло обрушение строительных лесов и металлоконструкции, погиб один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«По предварительным данным, в результате один человек погиб, еще двое госпитализированы. В настоящее время идет разбор обрушившейся конструкции», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, продолжается разбор завалов.

В МЧС по Москве добавили, что произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 квадратных метров.

Причина происшествия на западе Москвы неизвестна, идет расследование. Как передает Shot, под завалами могут быть еще три человека, их судьба выясняется.

Ранее при обрушении строительных лесов в Подмосковье пострадали 15 рабочих. Строители устанавливали леса на объекте, но они обрушились.

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