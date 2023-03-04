Reuters: не менее девяти человек погибли в результате непогоды в США

Не менее девяти человек погибли в США в результате непогоды. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, в южной части страны прошли дожди и торнадо. Циклон, который вызвал торнадо и дожди, продолжает двигаться на северо-восток страны. Синоптики предупреждают о возможных сильных снегопадах в этих регионах.

Уточняется, что более 1,4 млн домов и предприятий в регионах, затронутых стихией, остались без электричества.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в Соединенных Штатах более миллиона домохозяйств остались без света из-за снежной бури.

Наиболее сильные штормы обрушились на штаты Нью-Йорк и Мичиган, а сам шторм идет со Среднего Запада — региона в США, в котором расположена северная часть Великих Равнин и граница с Канадой.

До этого число жертв урагана «Иен» в штате Флорида в США превысило 40 человек.