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Генпрокуратура РФ заявила о планах запуска автоматизированного поиска фишинговых сайтов

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В России планируют запустить систему автоматического выявления фишинговых сайтов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Как рассказали в ведомстве, в данный момент оно совместно с Минцифры и Роскомнадзором ведет работу над противодействием использованию фишинговых ресурсов, производящих незаконный сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

Разработан законопроект, который регламентирует оперативное решение вопроса о блокировании таких сайтов с использованием специализированной информационной системы, отметили в генпрокуратуре.

Система, как планируется, должна обеспечить электронное взаимодействие генпрокуратуры, Банка России, Минцифры, Роскомнадзора и других органов в данной сфере.

В ведомстве добавили, что благодаря его работе был ограничен доступ и прекращено функционирование свыше 5 тыс. фишинговых сайтов.

Ранее сообщалось, что в России число фишинговых сайтов банков за год выросло на 25%.

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