В Бразилии сообщили о задержании более 400 человек за участие в беспорядках в столице

За участие в беспорядках в столице Бразилии задержаны более 400 человек. Об этом сообщил губернатор Федерального округа Ибанейс Роша в своем Twitter.

«Сообщаю вам, что более 400 человек уже арестованы и поплатятся за совершенные преступления», — написал Роша.

Он отметил, что работа по выявлению всех участников беспорядков в Бразилиа, которые он назвал террористическими актами, продолжается.

«Мы продолжаем работу по наведению порядка», — добавил губернатор округа.

Ранее сообщалось, что за участие в массовых беспорядках в столице Бразилии задержали по меньшей мере 150 человек. Задержанным может грозить до 12 лет тюрьмы. По предварительным оценками, всего в беспорядках участвовали около 5 тыс. человек.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах главы государства, протестуя против результатов голосования захватили здание конгресса в столице, прорвались в резиденцию президента (дворец Планалту), а также в здание Верховного суда. Они устроили там погромы, ломали мебель и жгли костры.

В связи с беспорядками президент Бразилии объявил до конца января в столице режим чрезвычайной ситуации.