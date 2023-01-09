Москвичей предупредили об аномальных холодах 9 и 10 января

На сайте Гидрометцентра РФ сообщается, что аномально холодная погода с температурой на 9–17 градусов ниже климатической нормы ожидается в Москве и области 9 и 10 января.

Предупреждение о морозах действует 10 января до 21:00. До 12:00 11 января метеорологи в столичном регионе ожидают гололедицу.

Утром в понедельник температура воздуха в столице может опуститься до -25 градусов, а в области – до -30 градусов.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют создать резервную энергогенерацию для обеспечения водой и теплом. Также в национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что устойчивая морозная погода способствует росту потребления электроэнергии и, соответственно, росту ее дефицита, из-за чего на Украине возможны аварийные отключения электричества.

В компании также предупредили, что при превышении лимитов потребления будут применяться аварийные отключения света.