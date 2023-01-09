В столице Бразилии задержали 150 человек за участие в погромах

За участие в массовых беспорядках в столице Бразилии задержали по меньшей мере 150 человек. Об этом сообщил телеканал Globo, передает ТАСС.

Задержанным может грозить до 12 лет тюрьмы. Их доставляют автобусами в полицейские участки. По предварительным оценками, в беспорядках участвовали около 5 тыс. человек.

Силовики также зафиксировали, что планирование беспорядков осуществляется централизованно.

По данным телеканала, полиция вернула контроль над захваченными протестующими зданиями.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах главы государства, протестуя против результатов голосования захватили здание конгресса в столице, прорвались в резиденцию президента (дворец Планалту), а также в здание Верховного суда. Они устроили там погромы, ломали мебель и жгли костры.

В связи с беспорядками президент Бразилии объявил до конца января в столице режим чрезвычайной ситуации.