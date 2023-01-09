Полиция освободила захваченные протестующими здания в столице Бразилии

Полицейским подразделениям в бразильской столице Бразилиа удалось вытеснить протестующих из зданий государственных структур, которые они захватили. Об этом пишет газета O Globo.

По ее информации, полиция «вернула контроль над зданиями трех ветвей власти».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил до конца января в столице страны городе Бразилиа режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару начали 8 января столкновения с полицией и прорвались в здание Национального конгресса (парламента). Манифестанты били стекла в зданиях высшего законодательного органа, Федерального верховного суда и во дворце Планалту, рабочей резиденции главы государства. Были совершены многочисленные акты вандализма.

Немногочисленная охрана пустующих в воскресный день административных зданий не смогла им противостоять. Протестующие не признают результат президентских выборов. Полиция применила слезоточивый газ. Манифестанты дают отпор правоохранителям палками и забрасывают стражей порядка камнями. Они требуют пересмотра итогов.

1 января в должность президента Бразилии вступил социалист Лула да Силва.