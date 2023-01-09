Посольство РФ рекомендовало не выходить на улицы столицы Бразилии из-за беспорядков

Чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что российское посольство рекомендовало своим сотрудникам и находящимся в столице страны городе Бразилиа россиянам ограничить выход в город и избегать скоплений людей в связи с массовыми беспорядками. Об этом он сообщил ТАСС.

Как рассказал посол, город Бразилиа в настоящее время практически «мертвый» и пустой, обстановка в столице остается сложной.

«Мы рекомендовали ограничить выход в город и избегать скоплений людей», — сказал Лабецкий.

Дипломат подчеркнул, что в дипмиссию пока не поступала информация о пострадавших граждан РФ, а также запросов о помощи от них.

По его словам, сотрудники российского посольства, которое располагается недалеко от проспекта Министерств и площади Трех Властей, где развернулись основные беспорядки, слышали взрывы светошумовых гранат, которые силовики применяли против протестующих.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах главы государства, протестуя против результатов голосования захватили здание конгресса в столице, прорвались в резиденцию президента (дворец Планалту), а также в здание Верховного суда.

В связи с беспорядками президент Бразилии объявил до конца января в столице режим чрезвычайной ситуации.