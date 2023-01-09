Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ рекомендовало не выходить на улицы столицы Бразилии из-за беспорядков

close
100%
Eraldo Peres/AP

Чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что российское посольство рекомендовало своим сотрудникам и находящимся в столице страны городе Бразилиа россиянам ограничить выход в город и избегать скоплений людей в связи с массовыми беспорядками. Об этом он сообщил ТАСС.

Как рассказал посол, город Бразилиа в настоящее время практически «мертвый» и пустой, обстановка в столице остается сложной.

«Мы рекомендовали ограничить выход в город и избегать скоплений людей», — сказал Лабецкий.

Дипломат подчеркнул, что в дипмиссию пока не поступала информация о пострадавших граждан РФ, а также запросов о помощи от них.

По его словам, сотрудники российского посольства, которое располагается недалеко от проспекта Министерств и площади Трех Властей, где развернулись основные беспорядки, слышали взрывы светошумовых гранат, которые силовики применяли против протестующих.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах главы государства, протестуя против результатов голосования захватили здание конгресса в столице, прорвались в резиденцию президента (дворец Планалту), а также в здание Верховного суда.

В связи с беспорядками президент Бразилии объявил до конца января в столице режим чрезвычайной ситуации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть