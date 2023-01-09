Полицейские в Бразилии оттеснили протестующих от рабочей резиденции президента

Подразделения военной полиции и батальон президентской гвардии в столице Бразилии оттеснили протестующих от дворца Планалту — рабочей резиденции главы государства. Об этом сообщило агентство Agência Brasil.

Для разгона используются дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом. Силовики начинают восстанавливать контроль над атакованными вандалами зданиями Федерального верховного суда и парламента.

Данных о погибших или пострадавших пока нет.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах главы государства, протестуя против результатов голосования захватили здание конгресса в столице, прорвались в резиденцию президента (дворец Планалту), а также в здание Верховного суда.

В связи с беспорядками президент Бразилии объявил до конца января в столице режим чрезвычайной ситуации.