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Настоятель Киево-Печерской лавры после службы ПЦУ обвинил власти в гонениях на церкви

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Стрингер/РИА Новости

Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил власти Украины в гонениях на церкви. Это произошло после проведения рождественского богослужения в соборе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.

Как пишет украинское издание «Страна», глава ПЦУ 7 января провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Тут ранее проходили богослужения канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

На службу пришли много военных и политиков. В соборе присутствовали замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и другие.

«Под прикрытием того, что делается в стране, они вместо объединения начали гонения на Церковь. И раз на Церковь, то и на ее главу — Христа», — заявил настоятель.

Митрополит считает, что Успенский собор после богослужения ПЦУ испытал «надругательство». «Нас было десять тысяч, а их тысяча, но у них были автоматы, у них были пистолеты. Они вооружились против своего народа», — считает настоятель.

Ранее считалось, что украинская полиция проводила проверку документов у входа в Киево-Печерскую лавру.

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