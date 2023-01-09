В Бразилии протестующие стащили полицейского с лошади и избили палками

Полицейский конь стал жертвой беспорядков в столицы Бразилии, где сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, проигравшего в 2022 году выборы, захватили правительственные здания, сообщает портал Otempo.

Издание опубликовало видео, на котором протестующие нападают на правоохранителя и его коня. Полицейского валят на землю, но продолжают бить его камнями и палками. Удары наносятся и по животному. Информации о состоянии здоровья жертв в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сторонники экс-президента Жаира Болсонару, проигравшего в 2022 году выборы, захватили Президентский дворец и здания Верховного суда и конгресса в столице.

1 января 2023 года Лула да Силва принял присягу и стал президентом Бразилии в третий раз. По итогам подсчета 99,01% голосов Лула да Силва получил 50,84%, его соперник, действующий президент страны Жаир Болсонару, набрал 49,16% голосов. Болсонару согласился передать власть Луле да Силве.