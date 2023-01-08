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Московский зоопарк показал, как панда Жуи ждет встречи с «возлюбленной»

Сотрудники Московского зоопарка опубликовали видео, на котором один из жителей парка — панда Жуи — ожидает встречи с другой представительницей своего вида — Диндин. Кадры выложены в Telegram-канале парка.

«В конце приема новогодних подарков Жуи принес конфету к Диндин. Точнее, к дверце на ее территорию – панды все еще ждут встречи», — прокомментировали авторы происходящее.

Ролик показывает, как Жуи приносит к двери между вольерами «новогодний подарок» — конфету. После чего он отвлекается на разные занятия — катается с горки, бегает, разрывает конфету, но все равно периодически возвращается к «заветной» двери. Сотрудники зоопарка объясняют это тем, что с этого места доносится запах «подруги».

В конце прошлого года администрация зоопарка показала, как пандам установили новогоднюю елку и вручили подарки.

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