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«Ахбар аль-Яум»: в Египте украинку приговорили к пожизненному сроку за контрабанду кокаина

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Depositphotos

Суд в Египте приговорил 29-летнюю украинку Людмилу Балакину к пожизненному заключению и штрафу за попытку ввести в страну примерно четыре килограмма кокаина. Об этом сообщает местное издание «Ахбар аль-Яум».

По его данным, суд «вынес приговор в отношении украинской гражданки в виде пожизненного заключения и штрафа в размере 100 тысяч египетских фунтов (более 3,6 тысячи долларов) за попытку незаконного ввоза в страну около 4 килограммов кокаина».

Отмечается, что сотрудники таможенной службы обнаружили вещество в сумке Балакиной в ходе проверки в каирском аэропорту. Обвиняемая призналась в получении наркотиков от проживающего за рубежом гражданина Египта, который заплатил ей $2,5 тыс. за перевозку кокаина.

Ранее сообщалось, что двоих граждан Украины задержали на пункте пропуска Убылинка в Псковской области при попытке провезти через границу 186 кг гашиша.

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