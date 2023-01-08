Депутат Драпеко призвала объявить готового воевать за ВСУ актера Смольянинова иноагентом

Советская и российская актриса кино и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Лентой.ру» призвала объявить готового воевать на стороне Украины актера, звезду «9 роты», Артура Смольянинова иностранным агентом.

8 января Артур Смольянинов сказал, что если бы и стал принимать участие в боевых действиях, то на стороне Украины.

«Я считаю, что он предатель. Безусловно, надо ввести санкции — надо объявить его иностранным агентом», — заявила Драпеко.

Она добавила, что артист потерял и признание, и любовь зрителей. Также, по ее словам, у актеров часто встречается несоответствие брутальной внешности и внутреннего содержания, и на главные роли героев берут людей, которые героями не являются. Она отметила, что настоящие герои не похожи на «киношных», так как в жизни они «не так брутальны и не так выразительны».

После слов Смольянинова депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в Следственный комитет России с просьбой завести на артиста уголовное дело, а его коллега, депутат Госдумы Лантратова сказала, что Смольянинов «потерял связь с Россией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».