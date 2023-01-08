Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Драпеко призвала объявить готового воевать за ВСУ актера Смольянинова иноагентом

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Советская и российская актриса кино и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Лентой.ру» призвала объявить готового воевать на стороне Украины актера, звезду «9 роты», Артура Смольянинова иностранным агентом.

8 января Артур Смольянинов сказал, что если бы и стал принимать участие в боевых действиях, то на стороне Украины.

«Я считаю, что он предатель. Безусловно, надо ввести санкции — надо объявить его иностранным агентом», — заявила Драпеко.

Она добавила, что артист потерял и признание, и любовь зрителей. Также, по ее словам, у актеров часто встречается несоответствие брутальной внешности и внутреннего содержания, и на главные роли героев берут людей, которые героями не являются. Она отметила, что настоящие герои не похожи на «киношных», так как в жизни они «не так брутальны и не так выразительны».

После слов Смольянинова депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в Следственный комитет России с просьбой завести на артиста уголовное дело, а его коллега, депутат Госдумы Лантратова сказала, что Смольянинов «потерял связь с Россией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть