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День рождения Ким Чен Ына прошел в КНДР без примечательных мероприятий

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Associated Press

День рождения главы КНДР Ким Чен Ына прошел в стране без проведения особых мероприятий, потому что не является официальным праздником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой государственные СМИ Северной Кореи.

Отмечается, что в северокорейских СМИ нет упоминаний о праздновании дня рождения лидера страны.

Предыдущие руководители страны назначали в честь дня рождения государственные праздники. РИА Новости также пишет, что, согласно данным исследователей, Ким Чен Ын может получить звание героя республики по достижении 40 лет. В 50 лет его день рождения может стать официальным выходным днем и «главным праздником нации».

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын показал своей дочери Ким Чжу Э склад для хранения баллистических ракет.

До этого стало известно, что иностранным дипломатам в КНДР по случаю Нового года показали отрывки из оперы «Море крови».

Выступление прошло в Пхеньянском Большом театре. На сцене были показаны, как отмечается, «красочные произведения, отражающие благородные и прекрасные мысли и чувства корейского народа, сплотившегося в борьбе за развитие социалистического строительства».

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