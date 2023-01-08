В Киеве планируют создать резервную энергогенерацию для обеспечения водой и теплом

Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что к середине февраля планируется создать резервную генерацию в Киеве в целях бесперебойного обеспечения столицы водой и теплом.

«Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет все равно любой блэкаут», — сказал он.

Харченко отметил, что достичь запланированного предполагается с помощью резервной генерации водоканалов и тепловых станций.

По его словам, Киев сейчас является одним из самых энергодефицитных регионов.

Ранее в национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что устойчивая морозная погода способствует росту потребления электроэнергии и, соответственно, росту ее дефицита, из-за чего на Украине возможны аварийные отключения электричества.

В компании также предупредили, что при превышении лимитов потребления будут применяться аварийные отключения света.