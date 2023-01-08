Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курский губернатор Старовойт заявил о минимум десяти прилетах при обстреле поселка Теткино

close
100%
Kurskadm./Wikipedia

Губернатор Курской области роман Владимирович Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что 8 января поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины.

«Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов», — написал он.

Глава региона добавил, что в результае обстрелов никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, но в результате было нарушено энергоснабжение поселка, а также прилегающего села Попово-Лежачи.

По его словам, ремонтные бригады уже приступили к работе, в скором времени электроснабжение будет восстановлено.

21 декабря губернатор Старовойт продлил высокий уровень террористической опасности в регионе на 15 суток. Также он рассказал, что прошел курс подготовки ЧВК «Вагнер».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть