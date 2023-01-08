Курский губернатор Старовойт заявил о минимум десяти прилетах при обстреле поселка Теткино

Губернатор Курской области роман Владимирович Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что 8 января поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины.

«Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов», — написал он.

Глава региона добавил, что в результае обстрелов никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, но в результате было нарушено энергоснабжение поселка, а также прилегающего села Попово-Лежачи.

По его словам, ремонтные бригады уже приступили к работе, в скором времени электроснабжение будет восстановлено.

21 декабря губернатор Старовойт продлил высокий уровень террористической опасности в регионе на 15 суток. Также он рассказал, что прошел курс подготовки ЧВК «Вагнер».