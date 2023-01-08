Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве 18-летняя девушка сыграла в «русскую рулетку», получила ранение и выжила

close
100%
Depositphotos

В Москве 18-летняя россиянка решила сыграть в «русскую рулетку» и получила огнестрельное ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 5 января текущего года в квартире семьи девушки. Вечером того дня москвичка выпивала вино в своей комнате и в какой-то момент решила испытать удачу и достала револьвер отца с одним патроном.

В итоге россиянка получила огнестрельное ранение и была госпитализирована с переломом лобной части, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. В ближайшее время девушке предстоит пройти курс реабилитации.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 64-летний местный житель выстрелил в председателя гаражного кооператива и покончил с собой после того, как его лишили гаража.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть