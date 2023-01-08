В Москве 18-летняя девушка сыграла в «русскую рулетку», получила ранение и выжила

В Москве 18-летняя россиянка решила сыграть в «русскую рулетку» и получила огнестрельное ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 5 января текущего года в квартире семьи девушки. Вечером того дня москвичка выпивала вино в своей комнате и в какой-то момент решила испытать удачу и достала револьвер отца с одним патроном.

В итоге россиянка получила огнестрельное ранение и была госпитализирована с переломом лобной части, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. В ближайшее время девушке предстоит пройти курс реабилитации.

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