Папа Римский Франциск призвал молиться за русских и украинских матерей, потерявших сыновей

Папа Римский Франциск призвал молиться за мир и граждан Украины, а также вспомнить в своих молитвах российских и украинских матерей, потерявших своих сыновей на поле боя. Об этом понтифик сказал в традиционном воскресном обращении к верующим на площади Святого Петра.

«Они потеряли сыновей — это цена войны, помолимся за этих российских и украинских матерей», — сказал он.

Папа Римский также призвал не забывать «об украинских братьях и сестрах, которые страдают в это Рождество от войны».

Ранее папа Франциск призвал в Рождество подумать о детях Украины. По его словам, в качестве подарка на Рождество он хотел бы получить «немного мира».

До этого он заявлял, что прожить праздники нужно с трезвостью и смирением, а сэкономленные деньги направить в фонд помощи пострадавшим украинцам.