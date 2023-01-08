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Патриарх Кирилл: Бог судья испугавшимся и уехавшим из страны украинским архиереям

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил во время проповеди в Успенском соборе Московского кремля, что Церковь молится и за тех украинских архиереев, которые покинули свою страну и спрятались, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что задачей Церкви являются молитвы и за землю Украинскую, и за благочестивый украинский народ, за священников и архиереев, которые встали на путь исповеднический.

«Молиться и за тех, кто убоялся, исчез из поля зрения – вроде бы призван был защищать православие, а исчезли. Где они находятся, куда уехали, в какой стране? Бог всем им судья», –- сказал глава Русской православной церкви.

Русская церковь продолжит молиться за то, чтобы «лихолетье миновало» как можно быстрее и на Украине воцарился мир, сказал патриарх.

Ранее патриарх Кирилл призвал установить на Украине и в Донбассе рождественское перемирие. После этого президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим тишины на Украине.

В Минобороны РФ заявляли, что российские военные соблюдают режим прекращения огня, несмотря на то что украинские Вооруженные силы продолжают обстреливать российские позиции и населенные пункты Донбасса.

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