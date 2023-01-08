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Житель Петербурга выстрелил в председателя кооператива и покончил с собой из-за гаража

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге 64-летний местный житель выстрелил в председателя гаражного кооператива и покончил с собой после того, как его лишили гаража. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 7 января текущего года в ГСК на улице Руставели. В тот вечер на территорию кооператива пришел житель Пермского края, который ранее владел одним из местных гаражей. По данным источника, накануне происшествия мужчину лишили права собственности в связи с неуплатой членских взносов.

В ходе конфликта россиянин выстрелил в 77-летнего главу ГСК, а после совершил суицид. О случившемся в полицию и «скорую» сообщил охранник: благодаря своевременной помощи врачей председателя кооператива, получившего ранение в живот, удалось спасти.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что тело пенсионера и огнестрельное оружие нашли в затопленной квартире в Петербурге.

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