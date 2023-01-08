В ДНР сообщили о смерти женщины при ударе украинских военных по Старобешевской ТЭС

Женщина, по предварительным данным, погибла в Донецкой народной республике после обстрела Вооруженными силами Украины Старобешевской ТЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренного ведомства.

По словам собеседника агентства, удары со стороны ВСУ осуществлялись из реактивной системы залпового огня.

«Тело одной погибшей женщины извлекли из-под завалов на станции», — сказал собеседник агентства.

Стало известно, что Старобешевская тепловая электростанция (ТЭС) повреждена в ДНР 8 января.

Удар по объекту наносился украинскими военными в ночь на воскресенье, при этом под завалами могли оставаться два человека.

Ранее в Запорожье заявили, что ВСУ ночью нанесли удар по больнице в Токмаке.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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