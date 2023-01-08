Пассажир рассказал, что самолет в Перми «слетел» с полосы из-за гололеда, а потом въехал в сугроб

Самолет авиакомпании «Победа», который врезался в сугроб и не смог вылететь из Перми в Москву, перед этим «слетел» с полосы из-за гололеда. Об этом «Газете.Ru» рассказал пассажир борта Андрей [имя изменено – «Газета.Ru»]. По его словам, сейчас рейс переносят по техническим причинам.

«Да, самолет слетел с разгоночной полосы из-за гололеда, а потом застрял в сугробе. Эмоции обычные, ничего такого. Мы сейчас в аэропорту, постоянно переносят рейс из-за технических причин. Паники не было. Как только расчистили сугроб, в который мы попали, сразу эвакуировали. Все быстро было, оперативно, нормально все. (Рейс перенесли) на 15:40. Пару людей возмущались, не больше. Все спокойно было», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что утром 8 января в пермском аэропорту пассажирский самолет авиакомпании «Победа» не смог вылететь из Перми в Москву из-за заснеженной полосы в аэропорту. По данным канала, пассажирский самолет, готовившийся к началу рейса, застрял в сугробах. Позже Telegram-канал аэропорта «Большое Савино» сообщил, что никто из 183 пассажиров и членов экипажа не пострадал, самолет также не получил повреждений. Пассажиров после инцидента доставили в аэровокзал. По данным канала, в 11:00 по местному времени аэропорт возобновил работу в штатном режиме.