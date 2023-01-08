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Настоятель Николо-Богоявленского морского собора Сойко умер после рождественской литургии

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Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви

В Петербурге после рождественской литургии скончался один из старейших клириков города протоирей Богдан Сойко. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Богдан Сойко, более 30 лет возглавлявший Николо-Богоявленский морской собор, умер 7 января на 85-м году жизни. По данным источника, причиной смерти Сойко стал сердечный приступ.

Свои соболезнования по поводу кончины священнослужителя выразил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

«Господь призвал сегодня в Свои небесные обители одного из старейших и уважаемых пастырей северной столицы — протоиерея Богдана Сойко, многолетнего настоятеля Николо-Богоявленского морского собора, верного труженика виноградника Христова. Жизнь почившего — пример неутомимого служения, горячей веры, нелицемерной любви к Богу и людям, которую он являл как «делатель неукоризненный, верно преподающий Слово Истины»», — написал клирик.

Рукоположение Богдана Сойко в сан диакона состоялось в 1964 году, в сан пресвитера — в 1981 году. В 1987 году священник стал настоятелем Николо-Богоявленского собора. Более 40 лет Сойко преподавал в духовных школах Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что известный среди «неформалов» миссионер Сергий Рыбко скончался на 62-м году жизни.

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