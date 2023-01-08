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Прибывающих в Таиланд обязали предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19

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Depositphotos

В Управлении гражданской авиации Таиланда сообщили, что прибывающим в Таиланд гражданам потребуется предъявить сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, пишет The Bangkok Post.

Как сообщает газета, эта мера будет действовать с 9 января и как минимум до конца января. Соответствующий документ граждане старше 18 лет должны будут предъявлять перед посадкой на рейс.

Тех, кто не прошел вакцинацию, обязали показать документ, объясняющий причины отказа от прививки.

При этом авиакомпании были предупреждены об ответственности за исполнение соответствующего требования.

Требование об обязательном предъявлении документа о вакцинации было отменено в Таиланде в октябре прошлого года, однако власти страны вернули его после того, как Китай отменил карантин для иностранцев, несмотря на вспышки заболеваемости COVID-19 в КНР.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Китай предоставляет неполные данные о госпитализации и смертности от коронавируса.

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