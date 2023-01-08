Бастрыкин поручил проверить сообщения о похищении 13-летнего подростка в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Петербургу проверить информацию о похищении 13-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«В социальных медиа сообщалось о возможном факте похищения подростка, а также издевательствах над ним со стороны группы взрослых людей, причиной которых стал возникший конфликт. Об этом сообщила мать пострадавшего ребенка, обратившегося в медицинское учреждение с многочисленными ушибами», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее жительница Санкт-Петербурга заявила, что неизвестные похитили ее 13-летнего сына, а после жестоко издевались над ним. По словам мальчика, злоумышленники схватили его на Аннинском шоссе, а после отвезли в частный дом.

Там незнакомцы залили ему в рот спирт, облили им одежду и попытались поджечь. Спустя некоторое время преступники отпустили ребенка и посадили его в маршрутку. В итоге подростку потребовалась помощь врачей: мальчику диагностировали ушибы и лица, и головы, а также брюшной и грудной стенок.