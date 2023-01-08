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Турчак посоветовал записавшему обращение из Мексики курскому депутату сложить полномочия

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подверг критике в своем Telegram-канале депутата Курской областной думы Максима Васильева за «видеопривет», записанный в Мексике.

«В то время, как жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам, некоторые «народные избранники» позволяют себе «греть булки» на теплых заграничных курортах», — заявил Турчак.

Видео, записанное Васильевым, он назвал «неуместным». Он считает, что сложить депутатские полномочия по возвращении в Россию, — «самое правильное», что может сделать курский депутат.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт также заявил, что возмущен «видеоприветом» из Мексики от депутата Курской областной думы Максима Васильева.

Глава региона пояснил, что в отношении Васильева невозможно применить меры дисциплинарного воздействия по партийной линии, так как он избирался в областную думу как независимый депутат.

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