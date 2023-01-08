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В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве пожилой пары

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В Забайкальском крае задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в расправе над 65-летним мужчиной и его 66-летней сожительницей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Погибших нашли 7 января текущего года в одном из местных СНТ. На теле россиян обнаружили множественные колото-резаные ранения.

По версии следствия, подозреваемый убийца пришел в гости к знакомым и стал распивать с ними спиртное. Во время застолья мужчина поссорился с хозяевами дома и зарезал их.

«Следователи допросили подозреваемого, он признался в совершении преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что неизвестные похитили подростка, насильно напоили его спиртом и пытались сжечь в Петербурге.

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